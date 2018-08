Ctm: rinnovo abbonamento studenti,novità

Più facile salire sul pullman per gli studenti under 18 a Cagliari: da quest'anno i genitori-tutori degli alunni minorenni potranno rinnovare il profilo studente un'unica volta fino ai 18 anni senza dover rifare la fila per il rinnovo annuale come previsto fino a questo momento. Questa richiesta può essere eseguita esclusivamente presso il Ctm Point di viale Trieste.

Già da adesso è possibile richiedere per la prima volta o rinnovare il profilo studenti, necessario per l'acquisto degli abbonamenti mensili e annuali agevolati Ctm. Per la prima emissione è necessario rivolgersi al Ctm Point: abbonamento annuale già acquistabile, ticket mensile di settembre in vendita dal 25 agosto. Sempre al point si possono rinnovare i profili.

Prevista comunque anche la modalità online. È necessario compilare sul sito internet il modulo: compilato e firmato, deve essere scansionato o fotografato e inviato, insieme alla scansione o fotografia del documento di identità, a studenti@ctmcagliari.it. Entro cinque giorni si riceverà, sempre via email, la conferma dell'attivazione del profilo. Una volta aggiornato il profilo, l'abbonamento può essere caricato sulla Ctm card o su Busfinder, secondo quanto richiesto durante la compilazione del modulo.

Chi desidera caricare l'abbonamento sulla card deve effettuare la prima ricarica (solo la prima volta) presso le emettitrici automatiche di Piazza Matteotti e Quartu o in uno dei Ctm Point.