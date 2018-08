Cinema: lotte pastori a festival Francia

Le lotte degli allevatori sardi sbarcano in Francia. Ma questa volta al cinema. Il documentario "Capo e Croce, le ragioni dei pastori", di Marco Antonio Pani e Paolo Carboni, sarà proiettato il 24 agosto in selezione ufficiale al Festival International du Film Insulaire dell'isola di Groix, in Bretagna.

Il film, lungometraggio che dal 2013 ad oggi ha collezionato premi e importanti partecipazioni in numerosi festival nazionali ed internazionali, racconta uno spaccato del mondo agropastorale della Sardegna a partire dalla vertenza del Movimento dei Pastori Sardi del 2010.

Le immagini della lotta dei pastori per il prezzo dei loro prodotti e quelle dei paesaggi dell'isola fotografati in un bianco e nero hanno catturato l'attenzione dei selezionatori di un festival che si fonda "sui valori della solidarietà, del rispetto e della convivialità".

A rappresentare l'Italia nella competizione oltre a Capo e Croce, anche "Materia Oscura", di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, film sugli effetti ambientali del poligono militare di Quirra, anche questo girato in Sardegna.