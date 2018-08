12enne rimane paralizzata dopo un tuffo

Si era tuffata in mare dalla barca, ma il fondale era troppo basso e dopo aver battuto la testa, è rimasta paralizzata. L'incidente è avvenuto a fine luglio e oggi una bambina di 12 anni è stata trasferita dall'elisoccorso regionale all'ospedale Niguarda di Milano, Unità spinale.

La 12enne era ricoverata al Brotzu, nel reparto di Pediatria, da fine luglio, cioè dal giorno in cui è avvenuto l'incidente.

Da quanto si apprende la piccola era in barca con alcuni familiari, quando si è tuffata, battendo la testa sul fondale.

Questa mattina dall'ospedale cagliaritano è stata trasferita con l'elisoccorso a Olbia e poi sempre in elicottero a Milano dove è arrivata alle 12.30.