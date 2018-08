Raid incendiario da Io Bimbo a Cagliari

Attentato incendiario nella notte in viale Elmas a Cagliari. Nel mirino il deposito del negozio di abbigliamento e articoli per bambini "Io Bimbo".

Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono state appiccate nella parte posteriore del deposito. Nel giro di breve tempo si sono propagate, rischiando di coinvolgere la parte anteriore del magazzino. Una persona che transitava nella zona si è accorta dell'incendio e ha chiamato il 115.

Sul posto, insieme alle squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Grazie all'intervento dei pompieri il rogo è stato circoscritto, evitando che distruggesse tutto il deposito.

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Da quanto si apprende sul luogo è stata trovata una bottiglietta incendiaria. I danni non sono ancora stati quantificati.