Malore al volante e provoca incidente

Traffico rallentato lungo la Statale 195 in direzione Cagliari, all'altezza di Sa Illetta, a causa di un incidente stradale. Un automobilista si è sentito male, forse a causa di un infarto, mentre era alla guida e ha perso il controllo del veicolo finendo contro un'altra vettura.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e della polizia municipale. Viste le gravi condizioni dell'automobilista sul posto è anche arrivato l'elisoccorso.

Proprio per consentire l'intervento dei medici il traffico sta subendo rallentamenti. I medici del 118 stanno visitando il conducente dell'altro veicolo, le sue condizioni non sono gravi.

Traffico a rilento anche lungo la Statale 125 all'altezza della galleria di Burcei per un tamponamento tra un furgone e un'auto. Sul posto i carabinieri di San Vito e la polizia stradale.