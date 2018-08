Quartu,area abbandonata diventa giardino

(ANSA) - CAGLIARI, 20 AGO - Un'area abbandonata nel litorale di Quartu Sant'Elena che giorno dopo giorno si trasforma: dove c'erano sterpaglie ora c'è un bel prato verde. E dove c'era uno sterrato ora crescono i pomodori: l'orto biologico è alimentato dal compost di un allevamento di lombrichi.

Tutto questo grazie all'associazione di promozione sociale Presidio piazzale Trento, nome storico delle mobilitazioni e delle proteste per i diritti dei più deboli. Loro, i volontari, sono lì ogni giorno: ad aiutarli c'è anche un ragazzo senegalese richiedente asilo.

Non solo: ora l'associazione vuole completare l'opera partecipando a un bando per un finanziamento per il recupero dello spazio adiacente con area giochi e campo da basket. Tutto rigorosamente in completo abbandono. Per questo il presidio di piazzale Trento ha mostrato quello che si sta facendo e quello che si vuole fare in un video che sta partecipando a una sfida nazionale tra progetti solidali nel sito di Noplanetb.

Solo dodici riceveranno contributi, la vittoria andrà a chi raccoglierà più voti. (ANSA).