Dinamo Sassari va in ritiro a Olbia

La pattuglia biancoblu edizione 2018-2019 è al completo e si prepara al ritiro precampionato in calendario da venerdì 22 agosto a martedì 11 settembre al Geovillage Sport&Wellness Resort di Olbia. Con l'arrivo di Jack Cooley, previsto per stasera, le new entry sono tutte a Sassari e nel quartier generale Dinamo è tutto pronto per l'inizio di questa nuova stagione di sfide.

Il capitano Jack Devecchi anche quest'anno vestirà l'ormai storico numero 8, così come Marco Spissu, Scott Bamforth, Dyshawn Pierre e Achille Polonara manterranno rispettivamente lo zero, il 4, il 21 e il 33. Fra i nuovi arrivati alla corte di coach Esposito, il play americano Jaime Smith indosserà la maglia con il numero 2, Terran Petteway quella con il 5, Daniele Magro il 15 e Stefano Gentile il 22. Numero 25 per il centro RashawnThomas mentre i due lunghi, Jack Cooley e Ousmane Diop hanno scelto rispettivamente il 45 e il 35.

Il roster 2018-2019: 0 Marco Spissu, 2 Jaime Smith, 4 Scott Bamforth, 5 Terran Petteway, 8 Jack Devecchi, 15 Daniele Magro, 21 Dyshawn Pierre, 22 Stefano Gentile, 25 Rashawn Thomas, 33 Achille Polonara, 35 Ousmane Diop, 45 Jack Cooley.