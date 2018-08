Convenzione Tirrenia,petizione su revoca

Quasi duemila firme sul sito Change.org per la petizione, lanciata 24 ore fa dal leader di Unidos Mauro Pili e con la quale l'ex deputato chiede al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli di revocare la convenzione tra lo Stato e la Tirrenia per i collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Penisola.

"I biglietti alle stelle sono i tra i responsabili di una stagione turistica duramente penalizzata - sostiene Pili - Un nucleo familiare, due adulti e due bambini, nella tratta Genova-Olbia, andata e ritorno sono costretti a pagare oltre 1.000 euro".

Secondo Pili, "il governo deve revocare la convenzione in base all'art.15 e connessi. A questo atto - conclude - deve far seguire la predisposizione sulle rotte da e per la Sardegna di una vera e propria continuità territoriale al servizio dello sviluppo economico e sociale dell'isola".