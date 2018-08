Cagliari, sconfitta inattesa a Empoli

Una sconfitta che brucia soprattutto perché inattesa: amichevoli e Coppa avevano fatto sognare i tifosi del Cagliari, ma l'esordio in campionato ieri sera con l'Empoli ha riportato tutti alla realtà e al lavoro da fare. Un ko netto sul piano tattico, tecnico e fisico: l'Empoli impostava, chiudeva i triangoli e correva veloce. Il Cagliari no: è sembrato quello della trasferta con la Sampdoria dello scorso campionato, la partita che in qualche modo aveva dato la seria consapevolezza del rischio B.

Ci si aspettava il Cagliari del finale di campionato, quello visto con Roma, Fiorentina e Atalanta. E invece no. Il limite più grosso è stato la capacità di prendere in mano il centrocampo e dare forma e coerenza alla manovra: difficilmente si arrivava al terzo passaggio. Cigarini rimane il punto di riferimento per l'avvio dell'azione. Ma se è l'unico (ieri poi si è infortunato subito anche Ceppitelli ed è venuta mento anche un aiuto nell'impostazione da dietro), diventa facile per allenatore e squadra avversaria trovare le contromosse: basta mandargli addosso una punta o un trequartista e non fargli ricevere palla. Con inevitabile conseguenza: la palla lunga per Pavoletti, più per necessità che per volontà. C'è poi la questione velocità: la squadra sembra ancora imballata sul piano fisico, l'Empoli era davvero molto più fresco e veloce. Anche il mister Maran a fine gara ha ammesso: giornata storta.

Ora non rimane che pensare all'esordio casalingo con il Sassuolo. Bisogna innanzitutto valutare le condizioni di Ceppitelli e Sau. E capire se Klavan è subito disponibile per un eventuale sostituzione del centrale ex Bari. Importante anche seguire i progressi di Bradaric. Ieri uno con le sue caratteristiche sarebbe stato fondamentale per il Cagliari, magari accanto a Cigarini per dare almeno ordine e geometrie. Un altro rinforzo croato Maran ce l'ha in casa: in settimana si conclude la squalifica di Srna. Può essere convocato per la gara con il Sassuolo.