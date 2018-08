Artigiani della musica, 18 realtà attive

Anche in Sardegna resiste, si qualifica e s'innova la nicchia degli artigiani della musica. Nell'Isola, infatti, sono 18 le piccole realtà che, tra archi, fiati, corde e percussioni, sono impegnate nella produzione e nella riparazione di strumenti musicali. I dati chiave di questo piccolissimo, ma vivo e interessante, settore sono stati esaminati dal report dell'Osservatorio per le MPI di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte Istat, che ha analizzato un comparto delicato ma in continua evoluzione.

"Parliamo di numeri non di certo significativi - mette in luce Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna - ma che, come i settori di nicchia ad alta specializzazione, possono dare una possibilità di indirizzo anche alle ataviche difficoltà d'impiego giovanile".

Nel 2018, in tutto il territorio italiano, si contano 1.312 imprese che producono e riparano strumenti; il comparto della musica è ad alta vocazione artigiana, con 1.085 imprese artigiane, pari all'82,7% del totale. Nel settore della produzione le imprese occupano 1.874 addetti, di cui oltre la metà (63,1%), pari a 1.183 unità, lavorano in aziende artigiane.