Malore prima di immergersi, muore 22enne

È svenuto mentre indossava le pinne e si è accasciato sugli scogli privo di sensi, Valentino Frau, il 22enne di Pabillonis morto questa mattina nell'area di costa compresa tra Torre dei Corsari e Capo Frasca, in località S'Enna e s'arca. La Guardia costiera di Oristano sta lavorando per ricostruire dettagliatamente l'episodio. L'ipotesi è che si sia trattato di un malore. La Procura di Cagliari, competente per territorio, ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Monserrato, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Il 22enne stava uscendo con un amico per una battuta di pesca, ma mentre si vestiva si è sentito male. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.