Cagliari: Maran, a Empoli per i 3 punti

Cagliari a Empoli per l'esordio in campionato. E sarà la prima volta in rossoblù per l'allenatore Rolando Maran. Con tanta voglia di vincere: "Senza voler passare per sbruffone - ha detto il tecnico trentino nella conferenza stampa della vigilia - non riesco a ragionare se non per prendere il massimo. Questa è la mentalità giusta: non ci dobbiamo precludere nulla, poi sarà il campo a decidere". Pronto alla prima. "Vivo questa vigilia - ha spiegato Maran - con tanta voglia di iniziare. Ma vedo una grande energia positiva anche tra i ragazzi. L'Empoli? E' una squadra con grande entusiasmo ma noi dobbiamo guardare a noi stessi. Con la consapevolezza che con una prova di sostanza possiamo fare bene. Stiamo crescendo: ora dobbiamo raggiungere quel giusto mix tra capacità di spingere a tavoletta e gestione più ragionata del pallone".