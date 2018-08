Rogo in casa, 72enne muore a Sassari

Un uomo di 72 anni, Amedeo Antonio La Rocca, di Sassari, è morto in seguito all'incendio divampato nel piccolo appartamento in cui viveva da solo, in via Piave, nel quartiere di Capuccini. Secondo l'ipotesi più probabile l'uomo è morto asfissiato dal fumo denso e acre che si è diffuso per tutto l'appartamento dopo che ha preso fuoco la poltrona sistemata in soggiorno. È quasi certo che a causare le fiamme e il fumo nero sia stata una sigaretta. La vittima ha cercato di mettersi in salvo, ma non è riuscita ad uscire dall'appartamento.

I vigili del fuoco, accorsi insieme al 118 in seguito all'allarme lanciato dai vicini, l'hanno trovato in bagno, rannicchiato sul pavimento. Per sicurezza anche gli abitanti degli altri piani hanno lasciato gli appartamenti sino a nuovo ordine.