Laboratorio Iglesias, protesta sindaco

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha occupato la sala riunioni dell'Assessorato regionale della Sanità, in via Roma a Cagliari. All'origine del gesto del primo cittadino del Pd c'è la chiusura del laboratorio analisi dell'ospedale Santa Barbara che risale al 13 agosto.

"In questo modo - ha spiegato Usai all'ANSA - dirottando le attività del laboratorio a Carbonia, di fatto si chiude tutto il presidio".

"La situazione di impraticabilità del laboratorio del Santa Barbara - scrive l'Ats nella disposizione indirizzata all'Assl di Carbonia - impone di concentrare tutte le attività analitiche al Sirai". Disposizione che ha valore "sia per le analisi urgenti che per quelle di routine". Poi: "In caso di necessità possono essere presi accordi con la Assl di Cagliari per il trasferimento di attività diagnostiche specialistiche presso il Santissima Trinità".

La situazione di precarietà del laboratorio di Iglesias risale a quattro mesi fa, quando era crollata una parte del soffitto. "In seguito - continua Usai - sono stati spostati i macchinari interessati in un altro locale sempre del Santa Barbara, ma sono rimasti inutilizzati in attesa delle certificazioni, poi gli stessi locali hanno avuto problemi di climatizzazione". Fino alla chiusura di qualche giorno fa.

"Attendo una chiamata da Pigliaru e Arru", ha concluso il primo cittadino di Iglesias.