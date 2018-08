Tormenta e aggredisce vicini, arrestato

Ha tormentato e aggredito verbalmente e, a volte, fisicamente le persone che parcheggiavano vicino alla sua abitazione, costringendo anche i titolari di un salone per parrucchiere a chiudere l'attività. In un'occasione è arrivato arrivando anche a picchiare un ex consigliere comunale. Protagonista della vicenda è Gianfilippo Sainas, 38 anni, già noto alle forze di polizia. L'uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori, lesioni personali, danneggiamento e minacce.

Le indagini dei militari di Capoterra e della Compagnia di Cagliari sono partite diversi mesi fa dopo le prime segnalazioni ricevute dai residenti nella zona. Il 38enne aggrediva chi parcheggiava nelle vicinanze della sua abitazione. Vittime clienti e titolari di un salone di parrucchiere, che a seguito dei numerosi episodi hanno da poco deciso di chiudere l'attività commerciale. Poi ancora il titolare di uno studio di consulenza fiscale, i gestori di una casa vacanze e i titolari di uno studio di commercialista e di un'impresa edile con sede legale proprio nello stesso stabile dell'arrestato. Il 38enne, secondo l'accusa avrebbe "causato un perdurante e grave stato d'ansia, fondato timore per l'incolumità personale tanto da costringere numerosi soggetti a modificare le proprie condotte di vita, poiché vittime di aggressioni verbali quasi quotidiane, ingiurie e minacce anche di morte talvolta con l'ausilio di bastoni o altri strumenti".

L'11 luglio scorso ha preso di mira un pensionato di 80 anni, ex consigliere comunale di Capoterra che si trovava fermo all'interno alla propria vettura nei pressi dell'abitazione dell'arrestato. Lo ha avvicinato chiedendogli la restituzione di una somma di denaro, cosa si cui l'ex consigliere comunale non sapeva nulla, ha sfondato il lunotto della vettura e trascinato fuori con la forza l'anziano, aggredendolo con calci e pugni e provocandogli ferite guaribili in 30 giorni.