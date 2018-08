Lavori al Brotzu, pazienti trasferiti

Dal 22 al 31 agosto le attività e i ricoveri dei reparti a terzo piano e dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica del Presidio San Michele subiranno alcune modifiche, per permettere l'esecuzione dei lavori di manutenzione sui quadri elettrici e le successive operazioni di pulizia.

In particolare i pazienti ricoverati in Ostetricia e Ginecologia e la Neonatologia saranno trasferiti al primo piano del presidio nell'ex reparto di Chirurgia d'urgenza, mentre i pazienti dell'Utic verranno trasferiti nelle stanze di degenza della Cardiologia. Per far fronte alla limitazione dei posti letto, è stato disposto il blocco dei ricoveri ordinari a partire dal 16 agosto per l'Utic e dal 18 agosto per la Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia. Le attività programmate riprenderanno il 30 agosto.

L'azienda ospedaliera Brotzu fa sapere che saranno garantite le attività operatorie di urgenza ed emergenza per Ostetricia e il reparto di Cardioanestesia per le eventuali emergenze cardiologiche.