Export:da pmi 31 mln verso Gran Bretagna

Ammonta a circa 31 milioni di euro il giro d'affari delle micro, medie, piccole imprese della Sardegna nel mercato britannico, in crescita del 42% tra il 2016 e 2017. A certificare questi numeri è l'analisi dall'Osservatorio per le MPI di Confartigianato Imprese Sardegna sull'export delle MPI isolane nel Regno Unito nel 2017, su fonte Istat.

Il dossier ha analizzato i flussi commerciali dell'Isola verso Inghilterra, Galles, Scozia e Nord Irlanda di alimentari, prodotti in legno e metallo, pelletteria, abbigliamento e tessile, mobili e ceramiche. Dei 31,657 milioni di euro esportati negli ultimi dodici mesi dall'Isola nel Regno Unito, 24 milioni di euro sono dati dalla vendita di prodotti in metallo, 4 di materiale vario, 2,5 è dell'agroalimentare, il resto da dividere in altre categorie. A livello provinciale, in testa il Sulcis con 24 mln in crescita del 45,8%, segue la Gallura con oltre 4mln (+422,8%). Poi Cagliari e Oristano con 1,2mln, Sassari con circa 300mila e Nuoro con poco più di 200.

"Questi dati, per le micro e piccole imprese, rappresentano una fetta importante del loro fatturato - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - e ci danno l'idea di quanto il Regno Unito rappresenti un partner commerciale importante per le nostre aziende". "Purtroppo le conseguenze dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sono tutte da valutare - continua Matzutzi - non mi riferisco unicamente alle ripercussioni sui mercati finanziari, ma anche a quelle sull'economia reale, visto l'indebolimento di quell'area di libero scambio che ha rappresentato il vero punto di partenza dell'Europa per come la conosciamo oggi. Il timore è quello di tornare indietro di decenni - sottolinea Matzutzi - passando da una situazione di libera circolazione di merci e lavoratori ad una frattura profonda, fatta di chiusura dei mercati e ripristino di dazi e tariffe, sia da una parte che dall'altra".