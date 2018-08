Turismo,investimenti Qatar in C.Smeralda

Il sindaco del comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha ricevuto lo sceicco Faisal Bin Saoud Al Thani, presidente del gruppo Smeralda Invest, Franco Carraro e Mario Ferraro, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Smeralda Holding, società che fa capo alla Qatar Holding. Un incontro dal taglio operativo che pone le basi per la realizzazione di progetti comuni. Una visita attesa dal sindaco Ragnedda che apre a nuove occasioni per il futuro di Arzachena e della Costa Smeralda.

"Oggi abbiamo parlato di temi concreti, di iniziative da portare avanti in sinergia attraverso un cronoprogramma ben definito - dice il sindaco Ragnedda -. Primo tra tutti il progetto di investire sui giovani con una scuola di formazione di alto livello, poi attivando strategie di marketing per invitare le nuove generazioni a visitare Arzachena, ma anche a crescere e a investire nel territorio". "Oltre a questo - aggiunge il primo cittadino - ampliare la stagione turistica è il nostro naturale obiettivo insieme alla creazione di servizi di eccellenza e innovativi, capaci di connettere la costa con l'entroterra: dalle spiagge meravigliose al patrimonio storico dei siti archeologici. Ma il legame deve nascere e rafforzarsi anche tra gli abitanti dei borghi, del centro e i visitatori, che devono percepire uno spirito di comunità ben radicato".

"Sento forte il bisogno di rafforzare il nostro legame con questa Istituzione e con la comunità, anche attraverso una mia maggiore presenza qui in Sardegna - dichiara lo sceicco Al Thani -. Non siamo qui per speculare ma per cooperare. Dal 2012 ad oggi non ci sono state molte opportunità ma recupereremo il tempo perduto. Partiremo col creare le condizioni per una stagione turistica più lunga che porti benefici a tutti, residenti e turisti, e valorizzi le bellezze di questo territorio straordinario e le sue tipicità enogastronomiche. Il nostro lavoro sarà quello di promuovere Arzachena nel mondo insieme al Comune". Il sindaco Ragnedda e lo sceicco Al Thani si incontreranno nuovamente a dicembre.