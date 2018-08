Sardegna, 94mila posti in più nei voli

Ulteriori incrementi di capienza sono stati previsti durante i giorni a cavallo di Ferragosto sui collegamenti aerei in continuità territoriale da e per la Sardegna. Sino a martedì 21, sulle rotte tra i principali aeroporti isolani e Roma e Milano, saranno disponibili più di 94mila poltrone.

La compagnia Alitalia ha previsto aumenti di posti sulla Alghero-Linate-Alghero sino a circa il 150% in più rispetto alle disponibilità ordinarie stabilite dal decreto. Su questa rotta, al momento, i posti in vendita sino a martedì 21 sono stati quasi 8000 con otto voli quotidiani. Sulla Cagliari- Fiumicino-Cagliari l'aumento di poltrone rispetto al numero minimo imposto è anche in questo caso di circa il 150% con oltre 30mila posti in vendita e almeno 24 voli quotidiani. La rotta Cagliari-Linate-Cagliari invece aumenta la capienza di oltre il 160% con in vendita più di 27mila poltrone alle tariffe previste dalla continuità territoriale e 22 voli al giorno. Sulla Olbia-Linate-Olbia la compagnia Air Italy ha disposto aumenti pari al 36,8% con quasi 16000 posti in vendita e 12 voli quotidiani operativi. Le poltrone sulla Olbia-Fiumicino-Olbia incrementano di oltre il 21% sino a 13500 e con almeno 10 voli al giorno.

"A fronte del costante monitoraggio da parte degli uffici regionali, non si escludono ulteriori interventi per fare fronte alla massiccia domanda del controesodo dall'isola verso il continente", fa sapere l'assessore dei Trasporti, Carlo Careddu.