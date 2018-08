Bando voucher digitali a Sassari

"L'innovazione deve rappresentare la svolta, l'innovazione è la chiave per aprire il mercato per incrementare efficienza e competitività". Così la Camera di commercio di Sassari spiega l'essenza del progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese impegnate trasversalmente in tutti i settori economici e lancia il "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018".

"Obbiettivo la crescita della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici", sottolineano dall'Ente Camerale. Il "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018", mira a promuovere l'utilizzo, da parte delle imprese del nord Sardegna, di servizi e soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, che si leghi alla strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0. Una strategia che vede nel trasferimento di soluzioni tecnologiche la realizzazione di nuovi modelli di business.

Con il sistema dei voucher - la Camera di Commercio ha stanziato 125mila euro - saranno finanziati contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi di formazione e consulenza che abbiano come finalità l'introduzione di tecnologie I4.0. che vanno, tra gli altri, dalla stampa in 3D al cloud, dalla cybersicurezza e business continuity, dai sistemi di e-commerce ai sistemi di pagamento mobile via Internet e fatturazione elettronica. Le richieste di voucher devono essere trasmesse, a pena di esclusione, esclusivamente via PEC, all'indirizzocciaa@ss.legalmail.camcom.it, fino al 15 ottobre 2018. Saranno automaticamente escluse le domande inviate oltre i termini.