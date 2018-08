Credito: richiesta mutui a +2,7%

Buone notizie sul fronte dei mutui in Sardegna; secondo i dati dell'osservatorio congiunto Facile.it - Mutui.it realizzato su un campione di oltre 1.200 richieste di finanziamento, nel corso del primo semestre 2018 l'importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari sardi è stato pari a 108.958 euro, valore in aumento del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. A crescere non sono stati solo gli importi richiesti agli istituti di credito, ma anche il Loan To Value, vale a dire la percentuale di valore dell'immobile che si intende finanziare tramite il mutuo. Nel primo semestre 2017 era pari a 62,2%, mentre nei primi sei mesi del 2018 è aumentato assestandosi al 66,9%. I tassi di interesse ancora ai minimi storici, si legge nell'analisi, hanno incentivato gli aspiranti mutuatari a chiedere importi maggiori e spinto sempre più richiedenti verso i mutui a tasso fisso: 8 richieste su 10 (83,6% rispetto al primo semestre del 2017 (75,6%).

Il perdurare delle condizioni di mercato estremamente favorevoli ha inoltre favorito l'accesso al mercato dei mutui anche ai più giovani. Emerge, infatti, che la percentuale di under 35 che si sono presentati in banca per ottenere l'OK all'acquisto della casa è passata dal 18,9% del primo semestre 2017 al 22% dei primi sei mesi del 2018. Di conseguenza, si è abbassata l'età media di chi ha cercato di ottenere un finanziamento che, nello stesso periodo, è scesa di oltre 1 anno, stabilizzandosi a poco più di 43 anni.

Analizzando i numeri dello studio in ottica locale, si scopre che fra le province sarde quella in cui gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere le cifre maggiori è Nuoro (119.478 euro), seguita da Sassari (111.410 euro). Notevolmente distanziata Oristano (richiesta media 100.315 euro), mentre Cagliari si ferma poco sotto ai 110.00 euro (109.669 euro). I nuoresi, con una media del 75,9%, sono anche i sardi che chiedono alla banca di finanziare la percentuale maggiore del valore dell'immobile. Riguardo i mutui prima casa le richieste del primo semestre 2018 sono state pari, in media, a 112.661 euro (-0,8% rispetto al 2017).