Blitz Casapound, stop venditori abusivi

Questa mattina i militanti di CasaPound Cagliari hanno affisso centinaia di manifesti nel lungomare del Poetto, contro i venditori abusivi in spiaggia. "No merce contraffatta, no venditori abusivi: non finanziare la truffa e lo schiavismo", si legge nel manifestino con la frase tradotta anche in inglese e tedesco e la scritta "Prima gli italiani".

"L' obbiettivo è sia quello di denunciare questa pratica illegale - afferma Luca Sardara coordinatore cittadino del movimento - che raggiunge il suo picco ogni anno nel mese di agosto con l'aumento del numero dei turisti, sia quello di sensibilizzare i bagnanti e i frequentatori del lungomare a non acquistare prodotti contraffatti, per evitare di sostenere il commercio illegale di prodotti che vanno solo a danneggiare la nostra economia e che spesso affonda le proprie radici nella criminalità".

"CasaPound - conclude Sardara - continuerà a battersi in tutta Italia contro l'abusivismo che danneggia le economie locali e nazionali, portando l'attenzione su queste tematiche in modo da boicottarle sia grazie a un secco "no, grazie" da parte dei bagnanti, sia tramite l'intervento delle autorità preposte".