Armi e droga in casa-magazzino,2 arresti

La fotografia di una bolletta dell'energia elettrica di una casa, ritrovata nello smartphone, è costata molto a due giovani di Carbonia, arrestati dalla polizia di Cagliari per detenzione e spaccio di droga e detenzione illegale di armi e munizioni. In manette sono finiti Giovanni Pinna, 22 anni e Francesco Suella, 25 anni. Sequestrati 50 grammi di cocaina, 30 grammi a di marijuana, 100 di hascisc, un fucile doppietta calibro 12 e una pistola calibro 7,65 con numero di matricola cancellato.

L'operazione che ha portato all'arresto dei due è scaturita dal rafforzamento dei controlli effettuato nel periodo estivo dalla polizia, con l'aumento del personale lungo le strade, anche con l'ausilio degli uomini del Reparto prevenzione crimine (24 pattuglie su sei giorni). Ieri notte alle 23 proprio gli agenti del Reparto insieme ai colleghi della Volante hanno fermato in viale Sant'Avendrace una Ford Fiesta con a bordo i due giovani. I due sembravano sospetti. Perquisendo Pinna i poliziotti hanno trovato il panetto di hascisc, nel vano porta oggetti dell'auto, intestata alla madre di Suella è stata trovata la cocaina. Gli agenti della squadra volante hanno perquisito le abitazioni dei due giovani, ma in casa non hanno trovato nulla.

Hanno, però, capito che i due si appoggiavano ad un'altra abitazione per i loro traffici. Controllando il cellulare di Pinna hanno trovato la foto di una bolletta dell'energia elettrica in cui veniva riportato un indirizzo di Cagliari. A quel punto è scattata la nuova perquisizione in via Monteponi dove Pinna aveva in uso una stanza e dove sono state trovate le armi, le munizioni e l'altra droga.