Fucilate contro furgone turista lombardo

Un colpo di fucile è stato esploso contro il furgone di un 63enne lombardo in vacanza in Sardegna. Il mezzo, un Mercedes 316, era parcheggiato in via Ottana a Quartucciu. Qualcuno ha esploso la fucilata - l'arma era caricata a pallettoni - che ha centrato il furgone, poi è fuggito.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Selargius che insieme ai colleghi del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno avviato le indagini nel tentativo di fare piena luce sulle ragioni del gesto e individuare l'autore. Sono stati anche recuperati i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso le fasi dell'intimidazione.