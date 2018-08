Ferragosto: rischio pioggia nell'Isola

Ferragosto col rischio pioggia in Sardegna. "Avremo una copertura a tratti intensa con locali schiarite che interesserà in particolare tutto il settore orientale dell'Isola - spiega il meteorologo Alessandro Gallo - Non si escludono piogge a carattere di rovescio sulla regione anche se, in attesa del prossimo weekend, la giornata del 15 potrebbe essere una classica debole pausa tra due vortici".

"Le mappe - sottolinea l'esperto - indicano un anticiclone delle Azzorre sul medio basso Atlantico che di spalla favorisce una discesa di aria fresca e instabile, ben due i vortici che si susseguono: il primo potrebbe interessare la Penisola durante il weekend del 18-19, il secondo dovrebbe disturbare i giorni di Ferragosto".

Mare caldo e umidità persistente. "Sull'Isola - conferma Gallo - il cielo presenta una debole velatura che indica il passaggio della perturbazione che interesserà dalla tarda nottata del 13 al mattino del 14 prima il settore centro nord per poi raggiungere il resto della Sardegna". Temperature in calo su tutta la regione con venti che inizialmente si disporranno da sud-sud-ovest per poi ruotare a maestrale leggero. "Avremo un Ferragosto stile anni '70 - conclude il meteorologo - con una classica giornata che sembrerebbe chiudere l'estate, ma questa invece riprenderà il suo corso subito dopo".