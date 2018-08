Coppa America: Cataldi con Adelasia

Pasquale Cataldi, in qualità di Ceo della società internazionale Altus srl, investe come sponsor della barca sarda Adelasia che vuole partecipare alla 36esima America's Cup. Il progetto è già stato illustrato alla Regione, e ora acquista i primi importanti tifosi e finanziatori: Cataldi, imprenditore fiorentino, è anche Chairman del Board of Directors del fondo maltese BitBull Fund. Adesso il suo ingresso nella Fondazione Adelasia di Torres è ufficiale. Obiettivo: supportare la barca come title sponsor nel percorso verso la manifestazione che si disputerà nelle acque di Auckland nel 2021.

"Adelasia - spiega Cataldi - rappresenta la grande sfida che promuove molti dei valori che hanno ispirato la mia crescita umana e professionale, come il sinergico lavoro di team. Mi piace contribuire a un progetto che sia occasione di crescita per progettisti, cantieri e velisti perché credo nell'importanza dello sport per lo sviluppo individuale e sociale". Non solo. "La vela - sottolinea - incarna quei valori per me fondamentali che sono la tutela dell'ambiente e la sostenibilità, diventati ormai imprescindibili, e la Coppa America è un ottimo veicolo per puntare dritto sulla salvaguardia del Mare e degli Oceani".

"Si tratta - precisa Cataldi - di un investimento qualificato, che porterà sul territorio italiano e in Sardegna importanti benefici in tema di valorizzazione del territorio, della tecnologia, del design e della qualità tipica del Made in Italy, nonché ricadute sia in termini economici, sia di crescita di competenze altamente specializzate". Soddisfazione per il nuovo ingresso da parte dei promotori dell'iniziativa.

"La partnership con Altus rappresenta una pietra miliare nel percorso di Adelasia: il traguardo che ci consentirà di lanciare ufficialmente la sfida, oggi, è più vicino - commenta Renato Azara, presidente della Fondazione - Siamo entusiasti all'idea di proseguire il nostro cammino con un compagno di viaggio altamente qualificato e internazionale, e siamo pronti ad accogliere ogni opportunità offerta dal nostro nuovo socio per prepararci a una delle competizioni sportive più prestigiose del mondo".