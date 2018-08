Class action contro produttori Tir

Confartigianato Trasporti Sardegna sosterrà, gratuitamente, gli autotrasportatori sardi che vorranno chiedere i danni alle compagnie Volvo/Renault, Man, Daimler/Mercedes, Iveco, DAF e Scania, già sanzionate due anni fa dalla Commissione Europea per un "cartello" sui prezzi degli autocarri.

Grazie alla class action che l'associazione artigiana porterà avanti, attraverso uno studio legale europeo specializzato in queste vertenze nel tribunale di Amsterdam, le imprese potranno accedere ad eventuali risarcimenti in modo gratuito mentre gli oneri verranno detratti dalle somme recuperate. Se l'iniziativa non dovesse avere esito positivo, nessun costo sarà imputabile alle imprese aderenti. "Potranno aderire tutte le imprese che avessero acquistato nel periodo indicato (da gennaio 1997 a gennaio 2011) autocarri delle marche citate - commenta Giovanni Mellino, Presidente di Confartigianato Trasporti Sardegna - e di peso superiore alle 6 tonnellate, sia in conto terzi che in conto proprio".

In Sardegna sono migliaia le imprese potenzialmente coinvolte, e non si parla solo di aziende di autotrasportato con mezzi adibiti a trasporto conto terzi ma anche, ad esempio, di imprese edili, metalmeccaniche, del legno proprietarie di camion ad uso proprio superiori ai 60 quintali.