Cagliari pronto per prima gara serie A

Test di Coppa Italia superato contro il Palermo grazie a una doppietta di Pavoletti: 2-1 finale dopo il rigore del momentaneo pareggio, assegnato ai rosanero e realizzato da Nestorovski. L'appuntamento con il prossimo turno è per dicembre a Verona contro il Chievo. Ma il Cagliari deve pensare a un altro impegno molto più ravvicinato: domenica il calendario dice che c'è l'esordio in campionato a Empoli.

Buone indicazioni dalla partita di ieri. Ma anche vecchi vizi che Maran dovrà cancellare al più presto. Per quanto riguarda i primi il tabellino dei marcatori parla chiaro: Pavoletti è già in forma come dimostrano i suoi due gol. Entrambi di piede - e questa è una sorpresa vista la caterva di reti di testa dello scorso anno - e tutti e due di sinistro. Più in generale la squadra ha mostrato una qualità che piace molto al mister: la compattezza. C'è di più: in questa stagione il tecnico può disporre di una panchina più lunga rispetto al passato. Con cambi che non fanno perdere colpi alla squadra. La rosa ampia può essere anche difficile da gestire, ma è sicuramente un'arma in più. La nota dolente arriva dal comportamento della squadra nei momenti in cui sono stati gli avversari a dover "fare" la partita: poco palleggio e controllo del centrocampo e molta sofferenza dietro.

"Siamo abituati a giocare a "tavoletta - ha detto ieri il mister nel dopo partita - forse ci siamo rilassati troppo credendo di avere la partita già in pugno". E ieri l'errore è stato doppio: le discese del Palermo soprattutto sulla fascia destra sono state premiate dal rigore del momentaneo parteggio di Nestorovski. Poi, dopo il 2 a 1, un altro calo: con l'ultimo assalto, finito prima sul palo, poi sulla schiena di Cragno e infine con l'intervento sulla linea di Faragò. Due avvertimenti. Anche perché domenica, per quanto sia una neopromossa, l'Empoli non starà lì ad aspettare: vorrà prendersi subito il centrocampo e provare a vincere.