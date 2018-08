Bollettini truffa,allarme Cciaa Oristano

La Camera di commercio di Oristano rinnova l'invito alle aziende a "diffidare da richieste di pagamento legate all'attività istituzionale dell'Ente camerale". È l'appello lanciato agli iscritti dall'Ente camerale dopo l'ennesimo tentativo di truffa. "Proprio nei giorni scorsi un'azienda iscritta al Registro imprese della Camera di commercio di Oristano ha ricevuto una richiesta di pagamento di un 'diritto annuale 2018' e di una 'sanzione per pec assente o inattiva' - spiegano dalla Camera di Commercio - formulata da una società privata che appunto nulla a che a che vedere con le procedure e con gli obblighi verso l'Ente camerale".

È stata la stessa azienda destinataria della richiesta a segnalare all'Ente l'accaduto e si teme che analoghe comunicazioni siano state recapitate anche ad altre aziende. "Ancora una volta si tratta di un tentativo di trarre in inganno le imprese", evidenziano dalla Cciaa. "Nella circostanza l'azienda ha ricevuto lettera, documenti e bollettino nei quali si fa riferimento all'obbligo di versamento del diritto annuale, con scadenza fissata al 31 luglio 2018, e a una presunta violazione stavolta dell'obbligo da parte delle aziende di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata -spiega l'ente - Per avvalorare tale ultima presunta violazione si è prodotto anche il risultato di un controllo effettuato tramite il servizio INI PEC. Della vicenda saranno informati ora gli organi di polizia, per le opportune valutazioni"