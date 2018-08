Barca affonda in Sardegna, due morti

Un'imbarcazione è affondata nelle acque antistanti il litorale di Lu Bagnu, sulla costa settentrionale della Sardegna. Da quanto apprende l'ANSA due persone hanno perso la vita nell'incidente sul quale le notizie sono ancora frammentarie. L'imbarcazione è affondata all'altezza del villaggio "Rasciada", sul litorale di Lu Bagnu, una delle spiagge di Castelsardo (Sassari). Sul posto stanno operando i carabinieri, la Capitaneria di Porto, i tecnici della scientifica e i vigili del fuoco.

Mentre il primo morto è stato recuperato sugli scogli, il secondo è stato scoperto all'interno della cabina, semiaffondata, della piccola barca, che si trova molto vicino alla riva.

Si tratta di Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni Di Maria, 69 anni, urologo di Sassari. I due medici, accomunati dall'amicizia e dalla passione per la pesca, erano usciti ieri sera dal porto di Castelsardo a bordo della barca di Pier Tonio Spanu, un semicabinato da sei metri con un motore da 40 cavalli per cui non è obbligatoria la patente nautica. Hanno fatto rifornimento intorno alle 19.30 e poi sono usciti per una battuta di pesca. Durante la notte alcuni turisti avrebbero sentito un boato: l'ipotesi più probabile è che l'imbarcazione si sia schiantata contro gli scogli affioranti, resi invisibili dal buio. La prua del natante ormai quasi completamente affondato è stata notata stamattina intorno alle 7