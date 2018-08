Platamona,stagione finita per Lido Iride

I sigilli del Tribunale di Sassari chiudono definitivamente la stagione turistica del Lido Iride, sulla spiaggia di Platamona. Il personale della Squadra di Polizia amministrativa e della Squadra mobile della Questura ha infatti notificato ai responsabili della struttura il sequestro preventivo disposto dal Gip Michele Contini.

Già nei giorni scorsi un blitz di Polizia e Ats, scattato dopo l'esibizione della cantante Bianca Atzei, aveva riscontrato una serie di illeciti amministrativi e la mancanza di diverse autorizzazioni: secondo le verifiche degli agenti lo stabilimento, che aveva appena riaperto i battenti dopo anni di abbandono totale, non aveva i permessi per il concerto, e non era in regola nemmeno per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande.

Il giorno dopo i controlli delle autorità era stato lo stesso titolare del Lido, Pierpaolo Cermelli, ad annunciare la chiusura dell'attività e il licenziamento di 50 dipendenti. Ora è arrivato il sequestro dell'area dove gli agenti hanno anche accertato violazioni alla normativa in materia di prevenzione incendi.