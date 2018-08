Mattarella in vacanza alla Maddalena

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Sardegna. Atterrato all'aeroporto di Olbia è giunto in elicottero sull'isola di La Maddalena, dove trascorrerà 10 giorni di vacanza insieme ad alcuni suoi familiari. Il Capo dello Stato è stato ricevuto all'ammiragliato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Valter Girardelli e dal sindaco della città Luca Montella, che gli ha donato un "crest" con il simbolo del Comune. All'esterno dell'edificio militare che ospiterà l'inquilino del Colle, si è radunato un nutrito gruppo di turisti e residenti per salutarlo al suo passaggio

Nell'arcipelago a nord est della Sardegna hanno trascporso le vacanze anche i suoi predecessori Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Per l'attuale inquilino del Colle saranno 10 giorni blindati con giornalisti tenuti a distanza e imponenti misure di sicurezza per garantire la privacy del Capo dello Stato. Dalla palazzina della struttura militare, Mattarella si dovrebbe poi spostare in auto e in barca verso alcune delle più belle cale dell'arcipelago.