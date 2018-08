Cagliari,dopo 15/8 lavori p.Costituzione

(ANSA) - CAGLIARI, 10 AGO - Riapre la rotatoria di piazza Costituzione a Cagliari, ma solo in via provvisoria. I lavori, di riqualificazione per il completamento dell'asse che costituisce il centro commerciale naturale e turistico dal Corso Vittorio Emanuele alla piazza Gramsci e alle vie Alghero e Paoli, passando per via Manno e via Garibaldi, continueranno dopo la pausa di Ferragosto, fa sapere il Comune. Si procederà con la realizzazione dell'isola centrale, il montaggio del palo per la nuova illuminazione al centro della rotatoria e la riqualificazione dei marciapiede nel tratto di viale Regina Elena sotto il Bastione.