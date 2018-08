Attesa a La Maddalena per Mattarella

(ANSA) - LA MADDALENA, 10 AGO - Tutto pronto a La Maddalena per l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che trascorrerà da oggi le sue vacanze nell'arcipelago a nord est della Sardegna, come hanno fatto i suoi predecessori Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.

Dieci giorni blindati per l'attuale inquilino del Colle: giornalisti tenuti a distanza e imponenti misure di sicurezza per garantire la privacy del Capo dello Stato che dovrebbe alloggiare all'ammiragliato. Dalla palazzina della struttura militare, Mattarella si dovrebbe poi spostare in auto e in barca verso alcune delle più belle cale dell'arcipelago.

Nel frattempo, da questa mattina, davanti all'ammiragliato, già alcune persone stanno attendendo l'arrivo del presidente per poterlo vedere e salutare.

L'aero con il Capo dello Stato è atteso a Olbia, poi Mattarella raggiungerà La Maddalena in elicottero.