Sassari, scoperta casa di riposo abusiva

(ANSA) - SASSARI, 9 AGO - La Guardia di finanza di Sassari ha scoperto una casa di riposo per anziani abusiva e ha denunciato i gestori per una serie di illeciti che vanno dalla mancanza di autorizzazioni all'impiego di lavoratori in nero. La struttura era stata allestita nella zona del quartiere Latte Dolce, accoglieva una decina di ospiti, e secondo quanto emerso dall'ispezione degli uomini del Nucleo di Polizia economico finanziaria, guidati dal colonnello Marco Sebastiani, operava in mancanza assoluta delle autorizzazioni amministrative necessarie. I controlli, svolti anche con l'ausilio del personale dell'Assl di Sassari, hanno permesso di accertare che nella casa di riposo, oltre al titolare, lavoravano in nero due collaboratrici, più una terza impiegata saltuariamente, impegnate per la pulizia delle camere.

E non veniva nemmeno rispettato il rapporto minimo, fissato per legge, fra i metri quadri disponibili e le persone ospitate.

I militari hanno riscontrato anche l'inidoneità dei locali, la violazione del protocollo Haccp e la totale inosservanza delle norme fiscali e tributarie: mancava del tutto la documentazione fiscale rilasciata come ricevuta ai parenti degli anziani.

