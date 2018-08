Droga: stroncato traffico in Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 9 AGO - Una vasta operazione di contrasto al mercato della droga è in corso in queste ore nel Nord Ovest della Sardegna. Sin dall'alba i carabinieri della compagnia di Ozieri, che hanno svolto le indagini coordinate dalla Procura di Sassari, stanno eseguendo 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso tra loro di detenzione e spaccio di stupefacenti, minaccia e tentata estorsione. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nelle prossime ore in una conferenza nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Sassari.