Cagliari, la sosta si paga con smartphon

Da lunedì 13 agosto a Cagliari il parcheggio si paga con lo smartphone. Con tanti vantaggi: niente più tagliandini da cercare ed esporre sul cruscotto. E stop alle precipitose fughe dagli uffici per rinnovare il ticket ed evitare la multa: l'aggiornamento e il rinnovo si posso fare dal cellulare. E ancora: l'automobilista può evitare il pagamento del parcheggio non utilizzato come accadeva con i tagliandi cartacei.

Il nuovo sistema si chiama MyCicero, un'app che può essere scaricata sul telefonino. E che ricorda anche quando il ticket sta scadendo. L'altra novità è rappresentata dai nuovi parcometri: avranno i tastierini per il pagamento con bancomat e carte di credito, evitando la ricerca di quelle monetine che, quando servono, non si trovano mai. I nuovi modelli saranno per ora cinque: tre intorno al mercato di San Benedetto, uno in piazza De Gaspari e un altro in via del Cammino Nuovo. Il tagliando rilasciato indicherà anche la targa dell'auto.

"Grazie alla personalizzazione dei tagliandi non ci sarà più la scambio sotto banco dei biglietti che in alcune zone era diventata un'abitudine - ha spiegato in conferenza stampa l'assessora al Traffico e vicesindaca di Cagliari, Luisa Anna Marras - Altre macchinette saranno poi sistemate o modificate tra settembre e ottobre". "Ci sarà una fase di avviamento e di informazione - ha garantito l'amministratore unico di Parkar, Roberto Murru - per facilitare la conoscenza da parte degli utenti delle nuove modalità di pagamento".

Presente all'incontro con i giornalisti anche il sindaco Massimo Zedda. "In collaborazione con Parkar offriamo ai cittadini un altro servizio che va nella direzione della semplificazione della vita quotidiana - ha sottolineato il primo cittadino - La possibilità di pagare la sosta con il telefonino o con il bancomat conferma l'evoluzione di Cagliari, con servizi moderni e intelligenti, a disposizione di residenti e turisti, in grado di far risparmiare tempo e soldi a chi ogni giorno vive la città".