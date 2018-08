Apre nuovo McDonald's a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 9 AGO - Dalla teoria alla pratica. McDonald's offre una salutare boccata di ossigeno al mercato del lavoro di Olbia. Domani aprirà i battenti il nuovo snodo cittadino della più grande rete al mondo di fast food. Nel locale di via Indonesia troveranno occupazione in 50. La maggior parte di loro sono passati dalle selezioni del McItalia Job Tour, che lo scorso 22 giugno ha fatto tappa in città. È la dimostrazione di quanto sia fondamentale l'interazione tra domanda e offerta e di quanto siano preziose queste occasioni di incontro, rese più agevoli dall'intermediazione dei soggetti pubblici deputati a livello regionale e locale alla gestione delle politiche attive per il lavoro.

Tante le novità previste nel nuovo locale, che avrà una superficie di 405 metri quadrati. Il nuovo McDonald's di Olbia è dotato di uno dei modelli di McDrive tra i più recenti: i clienti possono ordinare e pagare direttamente dalla propria auto. Prevista un'area gioco per i bambini e il McCafé, per gustare con calma un caffè in un ambiente dal design mirato a garantire comfort e accoglienza. Il ristorante è dotato di chioschi digitali self-service: sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo. McDonald's e McCafé saranno aperti tutti i giorni dalle 6.30 a mezzanotte, il McDrive tutti i giorni fino alle 3 del mattino. (ANSA).