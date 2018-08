Sit in lavoratori pulizia Laore Cagliari

Presidio questa mattina, davanti alla sede di Laore in via Caprera a Cagliari, dei lavoratori degli appalti di pulizie dell'Agenzia regionale. Le ragioni della mobilitazione, organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTrasporti, sono legate alla riduzione del 22% dell'orario di lavoro, imposta dall'1 agosto dopo il cambio di appalto.

Sindacati e lavoratori hanno chiesto un incontro ai responsabili di Laore per trovare una soluzione che ristabilisca i vecchi orari e garantisca sia la continuità di reddito per i lavoratori, sia un adeguato servizio per i dipendenti dell'Agenzia.