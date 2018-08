Pd, Cani vara nuova squadra

A distanza di circa 10 giorni dalla sua elezione il neo segretario del Pd sardo, Emanuele Cani, vara la segreteria regionale che rappresenta tutte le correnti interne al partito che lo hanno sostenuto. Nessun esponente dell'area che fa capo a Renato Soru, che avrebbe preferito arrivare subito al congresso. Il numero due del Pd, nelle vesti di vicesegretario, è il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, Franco Sabatini (popolari-riformisti).

Per i vari Dipartimenti Federica Pierazzi (ex Ds) si occuperà Giovani e partecipazione Laura Pisano (ex civatiana) di welfare e terzo settore, Roberta Muscas (popolari-riformisti) eventi e partecipazione, il consigliere regionale Cesare Moriconi (popolari-riformisti) attività produttive, il segretario particolare dell'assessora del Lavoro, Mirko Vacca (ex Ds) si occuperà di enti locali e Sebastiano Mazzone (popolari-riformisti)che viene confermato all'organizzazione. Di diritto in segreteria "per funzione", il capogruppo dem in Consiglio regionale Pietro Cocco, il tesoriere Franco Pinna e il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, per i giovani democratici.