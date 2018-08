Merce contraffatta sequestrata a Elmas

(ANSA) - CAGLIARI, 8 AGO - Oltre 200 completi da calcio e orologi di lusso, tutti contraffatti, sono stati sequestrati dagli uomini dell'Agenzia delle Dogane con l'ausilio dei militari della Guardia di finanza, durante un controllo all'aeroporto di Cagliari-Elmas. La merce venduta al dettaglio avrebbe fruttato 27mila euro.

Il carico di prodotti contraffatti era nascosto nei bagagli di due donne e di un uomo del Senegal, ma residenti in Sardegna, appena sbarcati dal volo che da Dakar aveva fatto scalo a Roma Fiumicino prima di arrivare nell'Isola. I tre sono stati denunciati.

"I passeggeri non sono stati in grado di produrre la documentazione valida che comprovasse l'acquisto o l'originalità della merce - spiegano dall'Agenzie delle Dogane - e i periti delle società titolari dei marchi hanno confermato la contraffazione della merce".

In particolare sotto chiave sono finiti circa 200 completi da calcio, riconducibili ai prodotti ufficiali delle società calcistiche Barcellona, Paris Saint Germain, Real Madrid, Juventus e sette orologi falsi patti passare per Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Guess e Rado.(ANSA).