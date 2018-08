Info point Carbonia con studenti

(ANSA) - CARBONIA, 8 AGO - Sono centinaia i turisti accolti dagli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Cesare Beccaria che, dal 5 Luglio scorso, stanno gestendo, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, l'Info Point turistico-culturale del Comune di Carbonia, nella Torre Civica di piazza Roma. I ragazzi della classe 4/a D dell'istituto sulcitano, insieme ad altre colleghe maturatesi lo scorso anno nella medesima scuola, stanno promuovendo la loro città, fornendo a cittadini, turisti ed escursionisti, informazioni sulle origini e gli sviluppi di Carbonia e sui principali luoghi di interesse storico, culturale, archeologico e turistico che la caratterizzano.

"Si tratta di un servizio molto utile per la collettività soprattutto nella stagione estiva, in cui la città annovera la presenza di numerosi turisti, molti dei quali stranieri - dice la sindaca Paola Massidda - Ringrazio i docenti e gli studenti che, insieme all'Amministrazione Comunale, hanno creduto fortemente in questo progetto".