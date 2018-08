Cagliari, 160 nuovi assunti in cantieri

La Giunta comunale di Cagliari ha approvato 31 progetti di nuovi cantieri di lavoro nell'ambito del programma regionale LavoRas, di cui 21 prioritari, che consentiranno, dopo il vaglio di In.Sar, l'assunzione di oltre 160 persone per un periodo di otto mesi, con l'utilizzo di circa 2.300.000 euro, risorse destinate dalla Regione al Comune di Cagliari. I progetti "rappresentano una misura volta a sostenere l'inserimento o il reinserimento lavorativo di tanti concittadini - spiega l'assessore al Personale Danilo Fadda - ma anche lo strumento attraverso il quale dare una risposta a vecchie e nuove esigenze della città. Gli assunti con i progetti di cantiere saranno infatti impiegati in attività e iniziative in diversi settori, sia nel campo dei servizi sia in quelli della valorizzazione delle risorse ambientali, patrimoniali e culturali di nostra competenza".

Tra i progetti presentati vi sono, ad esempio, quelli che prevedono la rilevazione e la ricognizione delle barriere architettoniche presenti in città e l'individuazione dei percorsi da rendere accessibili anche alle persone con ridotte capacità motorie. Ancora, l'individuazione in una mappa interattiva delle residenze e dei domicili dei cittadini portatori di disabilità, per assicurare un soccorso tempestivo in caso di necessità e l'alfabetizzazione informatica e l'assistenza ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.

"La presentazione di questi progetti - sottolinea il sindaco Massimo Zedda - è il risultato di un notevole sforzo organizzativo da parte degli uffici e di una stretta collaborazione fra tutti gli assessorati. Grazie a questo impegno siamo in condizioni di poter utilizzare per intero le risorse assegnate dalla Regione. Alcuni progetti hanno contenuto innovativo, tutti contribuiranno a un ulteriore miglioramento nella qualità dei servizi erogati ai nostri concittadini. Valuteremo a breve - conclude - se destinare risorse comunali ai progetti che superano, come importo, le risorse messe a disposizione dalla Regione".