Alghero, centro anziani in ex ostello

La nuova casa dei 77 anziani ospitati fino a poche settimane nella residenza di viale della Resistenza, il Cra, sarà l'ex ostello di Fertilia. Il trasferimento dei pensionati, 37 dei quali non autosufficienti, avverrà il 5 settembre, secondo quanto deciso dall'amministrazione comunale di Alghero, in concerto con la Seriana 2000, la cooperativa che gestisce il Cra. Per gli anziani si tratterà del secondo trasferimento in poco più di un mese.

Il 21 luglio erano stati costretti ad abbandonare il centro a causa di più crolli e cedimenti nel tetto del vecchio edificio. Il sindaco Mario Bruno, i responsabili della struttura comunale, le associazioni di volontariato e la Curia si erano messi in moto per trovare agli anziani una collocazione e alla fine era stato deciso di ospitarli nel convitto alberghiero di via Tarragona, dove si trovano tuttora.

Ora per organizzare il trasferimento a Fertilia c'è una grande mobilitazione, soprattutto per rendere accogliente la struttura che ha bisogno di manutenzioni "Già al lavoro tutti i competenti servizi, di concerto con l'Alghero in House, al fine di garantire le migliori condizioni del complesso", fa sapere il Comune. La struttura sarà assimilata alle residenze comunitarie diffuse, con cinque mini-comunità in altrettanti edifici, alle quali si aggiungono gli ampi spazi comuni di ricevimento e il grande giardino, che da domani verrà riqualificato.

"Si tratta della scelta migliore possibile, nelle condizioni date, dettata dalla volontà di riservare l'attenzione massima a quella fascia di persone più fragili della società", precisa il sindaco. Vista l'urgenza, l'ufficio gare del Comune procederà alla sospensione della procedura di assegnazione dell'immobile, oggetto di un bando pubblico in corso di esecuzione. Parallelamente Comune e Regione si muoveranno per la realizzazione di un nuovo centro per anziani: già stanziati 5 milioni dalla Giunta Pigliaru e a settembre verrà firmata la convenzione per la costruzione di una nuova residenza entro 36 mesi. Spetterà al Consiglio comunale individuare l'area.