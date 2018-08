Sardegna, rogo 12 auto e statale chiusa

L'incendio di probabile natura dolosa che questa mattina intorno alle 7 ha distrutto l'autofficina Renault di corso Vittorio Emanuele, a Isili, ha danneggiato anche l'appartamento al primo piano del proprietario dell'attività, Giorgio Cuccu. Le fiamme, con una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza, hanno intaccato gli infissi e il solaio, mentre le alte temperature generate dal rogo hanno provocato vistose crepe sulle pareti della casa.

Chiusa per un tratto a causa della scarsa visibilità la statale 128 'Centrale sarda'. Il fuoco ha divorato tutto ciò che c'era all'interno e all'esterno dell'officina per la riparazioni di automobili: 12 i veicoli completamente distrutti, alcuni nuovi ancora da immatricolare, bruciate le attrezzature meccaniche e i pezzi di ricambio in vendita, compromessa anche la struttura al piano terra.

Una vita di lavoro per Giorgio Cuccu andata in fumo in pochi minuti. Con la famiglia vive a Serri ma da oltre tre decenni gestisce l'officina di Isili. Le quattro squadre dei vigili del fuoco, di Sanluri, Mandas, Sorgono e Nuoro, sono ora impegnati nelle bonifiche e insieme ai carabinieri della compagnia di Isili stanno completando il sopralluogo per accertare l'origine dell'incendio: l'ipotesi più accredita è quella del dolo.