Musei S.Antioco-Calasetta fanno rete

Sant'Antioco e Calasetta fanno rete all'insegna della promozione culturale e del potenziamento dell'offerta turistica. Nasce il "Biglietto unico", innovativo sistema di bigliettazione integrata che, con un solo ticket al costo di 10 euro, consentirà al visitatore di accedere al Mab-Museo Archeologico Ferruccio Barreca, al Tofet di Sant'Antioco, al Macc-Museo d'arte contemporanea e alla Torre Sabauda di Calasetta. Un'offerta variegata che spazia dalle ricchezze archeologiche presenti nel Comune di Sant'Antioco, all'arte contemporanea del museo calasettano, senza dimenticare la Torre che domina sulla cittadina dai toni bianchi e celesti.

"La direzione della Fondazione Macc, insieme ai vertici del Museo Mab - spiega la presidente della Fondazione di Calasetta, Maricarla Armeni - hanno trovato un accordo per proporre ai visitatori un biglietto integrato per i musei dell'isola di Sant'Antioco, non solo un'opportunità di riduzione dei costi ma anche un'occasione per fare rete sul territorio".

"Per valorizzare e promuovere la nostra offerta culturale - sottolinea la curatrice del Mab, Sara Muscuso - è opportuno prevedere azioni specifiche che consentano una maggiore attrattività degli istituti culturali del luogo, attraverso l'avvio di collaborazioni intercomunali che favoriscano la creazione di una rete e la messa a sistema di un'offerta articolata e differenziata".

Per l'assessore alla Cultura e ai Beni Archeologici di Sant'Antioco, Rosalba Cossu, questo è solo il primo tassello di una proficua collaborazione tra i due comuni dell'isola di Sant'Antioco. "L'isola di Sant'Antioco è un piccolo gioiello su cui si concentra una storia lunghissima e straordinaria - precisa il direttore del Macc, Efisio Carbone - dall'archeologia all'arte contemporanea circondati da un mare cristallino. L'intesa tra la Fondazione Macc e il Mab segna una precisa direzione che produrrà ottimi risultati.