Da cammino S.Barbara a Roma per il Papa

E' partito il pellegrinaggio dei giovani lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara denominato #PerMilleStradeDalSulcisIglesiente che li condurrà fino a Roma, dove al Circo Massimo incontreranno Papa Francesco. Con la benedizione del Vescovo di Iglesias Mons. Giovanni Paolo Zedda e con la guida di Suor Teresa, responsabile della pastorale Giovanile Diocesana, 36 giovani sono partiti dalla Cattedrale Madonna di Monserrat dell'antico borgo di Tratalias per il Cammino di fede che li condurrà fino alla Capitale dove la sera dell'11 agosto ci sarà l'incontro con il Pontefice. Si tratta del pellegrinaggio che la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana ha proposto di compiere ai giovani italiani a partire dai Cammini religiosi presenti nei loro territori di provenienza in preparazione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019.

Nel loro percorso i 36 giovani sono passati per Carbonia, dove sono stati accolti dalla sindaca Paola Massidda e dal capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale Manolo Cossu. Il loro viaggio è già ripreso alla volta della Grande Miniera di Serbariu e Cortoghiana. Il Cammino Minerario di Santa Barbara si snoda per quasi 100 km. Ad accompagnare i giovani anche il presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara Giampiero Pinna che ha consegnato loro la credenziale del pellegrino nella quale è stato apposto dal parroco della Cattedrale il timbro speciale disegnato per l'evento con il quale verrà certificato il passaggio dei pellegrini nei diversi Comuni.

L'arrivo è previsto per venerdì mattina 10 agosto al Monastero del Buon Cammino ad Iglesias, dove ai giovani pellegrini verrà consegnato il Testimonium, la pergamena nella quale è descritto sinteticamente il senso e il significato del Cammino Minerario di Santa Barbara.