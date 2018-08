Carbonia, si riparano buche su Ss 126

Sono cominciati stamattina i lavori di rifacimento parziale del manto bituminoso nella rotatoria di Is Gallus e nella rotatoria passante ovest sulla statale 126. "Gli interventi - spiega l'assessore alle Manutenzioni del comune di Carbonia, Gian Luca Lai - mirano a riparare le buche stradali presenti in entrambe le rotatorie e a ripristinare le condizioni generali di sicurezza per automobilisti e pedoni".

Si tratta di due zone ad alta densità di traffico: la rotonda di Is Gallus, oltre a consentire l'accesso al centro abitato della frazione, garantisce l'ingresso all'area Pip dal lato sud, alla città di Carbonia passando per la Grande Miniera di Serbariu e l'accesso a un complesso commerciale; la rotonda del passante ovest, invece, permette di accedere a Carbonia in prossimità del centro intermodale. I lavori consistono nel ripristino puntuale della sede viaria, in particolare in quelle aree dove si sono manifestati avvallamenti e deterioramenti della superficie carrabile.