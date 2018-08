Sanzionati sette ambulanti nelle spiagge

(ANSA) - NUORO, 6 AGO - Giravano tra gli ombrelloni per vendere in spiaggia articoli di vario tipo, ma hanno trovato tra i bagnanti la Guardia di Finanza che ha accertato che i venditori ambulanti erano privi di licenza commerciale. Così sette ambulanti, che esercitavano la loro attività nelle spiagge di Santa Lucia, La Calaetta, La Cinta e Cala Brandinchi, a cavallo tra le province di Nuoro e Olbia, sono stati sanzionati per commercio abusivo su demanio marittimo.

Subito dopo è scattato il sequestro amministrativo di circa 1.600 articoli, consistenti per lo più in abbigliamento mare, accessori moda e giocattoli da spiaggia.

L'operazione oltre alle Fiamme gialle ha visto impegnati la Polizia Municipale di Siniscola e San Teodoro e il personale della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto.