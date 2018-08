Rogo distrugge camper, paura a Solanas

Momenti di paura questa mattina a Solanas a causa di un incendio che ha distrutto un camper, facendo esplodere anche alcune bombole di Gpl che si trovavano all'interno. In salvo gli occupanti. Le fiamme sono divampate poco prima di mezzogiorno, per cause da accertare, nel caravan parcheggiato in via del Mare. Sono stati i proprietari, subito fuggiti all'esterno, a dare l'allarme.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito: nonostante la tempestività dell'intervento, il rogo ha completamente divorato il camper, innescando l'esplosione delle bombole di gas. I pompieri sono comunque riusciti ad impedire il propagarsi delle fiamme alla vicina macchia mediterranea.